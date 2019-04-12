Операционные результаты "Северстали" можно назвать неплохими - Промсвязьбанк

"Операционные результаты "Северстали" можно назвать неплохими. Выплавка стали осталась на уровне 1кв. 2018 г., хорошую динамику продолжает показывать сырьевой сегмент: продажи железнорудного сырья - +15% г/г, угля - + 32% г/г., что должно оказать поддержку финансовым результатам компании на фоне роста мировых цен. Продажи проката также показали увеличение на 7% г/г, за исключением холоднокатаного проката (-29%). Компания отмечает улучшение спроса на внутреннем рынке, также стоит отметить тенденцию к восстановлению мировых цен на сталь и сохраняющийся спрос вопреки ожиданиям сохраняется на высоком уровне, что позитивно в условиях возрастающих опасений по замедлению китайской и мировой экономики", - обращают внимание аналитики Промсвязьбанка.