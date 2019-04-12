Если не увидим конкретных мер по санкциям, следующая неделя для рубля может стать хорошей - БКС

"Цены на нефть, несмотря на вчерашнюю коррекцию остаются выше отметки 71, что продолжает оказывать поддержку рублевым "быкам". Кроме того, распродажи российского рынка вчера были похожи на фиксацию прибылей после ралли. О развороте пока говорить рано, притоки иностранцев наоборот могут нарастать, соответственно, краткосрочный взгляд по рублю остается позитивным. "Собирать лонг по доллару", на мой взгляд, пока рановато. Пара USD/RUB отскочила от локальной поддержки на отметке 64,3. Пока движение укладывается в рамки обычной коррекции. Краткосрочный взгляд может поменяться только в случае возвращения выше 65. Однако пока такой сценарий не просматривается с учетом сложившегося мирового и внутреннего фона. Индекс доллара вчера неплохо отскочил вверх после выхода сильных данных по индексам цен производителей. Это опережающий индикатор для ИПЦ. Кстати, кроме рубля вчера серьезно скорректировались две другие валюты, чувствительные к ценам на нефть: канадский доллар и норвежская крона. Однако уже сегодня доллар снова под давлением из-за выхода данных по импорту товаров в Китай ниже прогнозов. На фоне роста экспорта - это неприятная информация в преддверии заключения торговой сделки. "Аппетит к риску" на рынках сохраняется, несмотря на локальные проблемы. Об этом косвенно свидетельствует падение японской йены. Если мы не увидим конкретных мер по санкциям, следующая неделя для рубля может стать хорошей", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Сергей Гайворонский.