На следующей неделе сохраняются предпосылки для продолжения укрепления рубля - "Нордеа Банк"

"Рубль завершает неделю на комфортных уровнях (ниже отметки 65 в паре с USD). На следующей неделе сохраняются предпосылки для продолжения укрепления под действием тех же факторов, что и на текущей неделе, а именно аппетита иностранных инвесторов к российским активам на фоне устойчивых фундаментальных показателей, низкой инфляции и комфортных цен на нефть. Ближе к концу следующей недели дополнительным фактором поддержки может стать приближение пика налогового периода", - полагают в "Нордеа Банке".