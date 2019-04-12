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12 апреля 2019 года 11:25
На следующей неделе сохраняются предпосылки для продолжения укрепления рубля - "Нордеа Банк"
"Рубль завершает неделю на комфортных уровнях (ниже отметки 65 в паре с USD). На следующей неделе сохраняются предпосылки для продолжения укрепления под действием тех же факторов, что и на текущей неделе, а именно аппетита иностранных инвесторов к российским активам на фоне устойчивых фундаментальных показателей, низкой инфляции и комфортных цен на нефть. Ближе к концу следующей недели дополнительным фактором поддержки может стать приближение пика налогового периода", - полагают в "Нордеа Банке".
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12 апреля 2019 года 15:46
Котировки Brent могут стабилизироваться в диапазоне $62-68/барр. до конца первого полугодия 2019 г. - ITI Capital
"Текущие цены Brent выглядят перегретыми и стремятся к уровню сопротивления $72,68/барр. (уровень Фибоначчи 61,8%), - указывает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. Текущий уровень поддержки $68,33/барр. (уровень Фибоначчи 50%). Текущий уровень RSI 14 дней указывает на... читать дальше
.12 апреля 2019 года 14:20
На этой неделе ключевые игроки глобального рынка меди собрались в Китае на ежегодную встречу, организуемую аналитическим агентством CESCO для обсуждения перспектив сектора, отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. Тогда как рыночные настроения вновь... читать дальше
.12 апреля 2019 года 13:50
"Сейчас становится понятно, что для стоимости нефти предельными окажутся уровни в $72-73, отметка в $80 останется недостижимой из-за уже наступившего постепенного снижения потенциала роста. Венесуэла, Иран и Ливия наносят по предложению на нефтяном рынке "удар", оказывая влияние и на спрос -... читать дальше
.12 апреля 2019 года 11:05
"Нефтяные котировки завершают неделю на комфортных уровнях, демонстрируя рост в ходе утренних торгов пятницы. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $71,1/bbl, WTI - $63,9/bbl. Вчера котировки преимущественно снижались наряду с другими рисковыми активами, отыгрывая данные по запасам нефти в... читать дальше
.12 апреля 2019 года 10:48
"Оптимизм инвесторов в отношении российских евробондов в четверг сохранился. Доходность Russia-29 снизилась до 4,40% (-2 б.п.) годовых, Russia-47 – до 5,13% (-2 б.п.) годовых. Доходность базового актива (UST’10) в четверг скорректировалась вверх на 3 б.п. – до 2,49% годовых. В результате премия в... читать дальше
.12 апреля 2019 года 10:36
"Среднесрочный тренд во фьючерсах на нефть Brent остается преимущественно положительным. Начавшийся откат пока воспринимается лишь в качестве стандартной коррекции. На мой взгляд, при стабильном фоне наверху еще остается два рубежа, которые могут быть протестированы. Это уровни $72,6 и $73,3. А... читать дальше
.12 апреля 2019 года 09:58
"Нефтяные фьючерсы с утра растут пределах 0,5% после падения более чем на 1% накануне, в ходе которого котировки смогли удержаться выше краткосрочных ключевых поддержек (70,50 доллара для Brent и 63,30 доллара для WTI). У "быков" до преодоления указанных значений есть неплохие шансы вернуться к... читать дальше
.11 апреля 2019 года 16:37
"Нефть испытывает трудности с развитием роста. После касания отметки $71,50 за баррель марки Brent усилился настрой на фиксацию прибыли. В настоящий момент торги проходят вблизи $70,70. Как и в случае с китайскими индексами, RSI находится на границе области перепроданности. Снижение по итогам дня... читать дальше
.11 апреля 2019 года 15:42
Возможно, второй квартал не даст золоту толчок, необходимый для преодоления сопротивления между $1360 и $1380 - Saxo Bank
"Недавние серьезные изменения в политике ФРС должны поддержать золото – возврат к мягкой политике актуализирует риск выгодной для золота рецессии в течение последующих 12 месяцев. Тем не менее, возможно, что второй квартал не даст золоту тот толчок, который необходим ему для преодоления серьезного... читать дальше
.11 апреля 2019 года 15:14
Лидеры стран ЕС приняли вчера решение продлить переходный период для Брексита до 31 октября. Данное решение было принято потому, что никто не желает выхода Великобритании из ЕС без какого-либо соглашения, регламентирующего дальнейшие отношения между субъектами. Курс фунта практически никак не... читать дальше
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