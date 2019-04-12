Нефтяные котировки завершают неделю на комфортных уровнях - "Нордеа Банк"

"Нефтяные котировки завершают неделю на комфортных уровнях, демонстрируя рост в ходе утренних торгов пятницы. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $71,1/bbl, WTI - $63,9/bbl. Вчера котировки преимущественно снижались наряду с другими рисковыми активами, отыгрывая данные по запасам нефти в США, которые Минэнерго США опубликовало накануне и которые свидетельствовали об увеличении запасов на прошлой неделе на 7 mb. Кроме того, вчера был опубликован ежемесячный доклад Международного Энергетического Агентства. МЭА подтвердило информацию о том, что страны ОПЕК сократили добычу нефти в марте почти на 550 tb, выполнив свои обязательства в рамках декабрьской сделки ОПЕК+ на более чем 153%. Тем не менее, агентство отметило, что в связи с замедлением роста глобальной экономики существуют риски снижения спроса на нефть в перспективе. Это будет ограничивать потенциал увеличения цен на нефть. Сегодня внимание участников рынка привлечёт публикация данных от Baker Hughes по количеству буровых установок, запланированная на вечерние часы", - отмечают в "Нордеа Банке".