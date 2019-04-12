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Главная / Аналитикам / Аналитика / Ожидаем консолидации российских евробондов вблизи текущих уровней - Промсвязьбанк
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12 апреля 2019 года 10:48
Ожидаем консолидации российских евробондов вблизи текущих уровней - Промсвязьбанк
"Оптимизм инвесторов в отношении российских евробондов в четверг сохранился. Доходность Russia-29 снизилась до 4,40% (-2 б.п.) годовых, Russia-47 – до 5,13% (-2 б.п.) годовых. Доходность базового актива (UST’10) в четверг скорректировалась вверх на 3 б.п. – до 2,49% годовых. В результате премия в российских евробондах к UST’10 сократилась до 192 б.п. Дальнейший потенциал сужения премии будет зависеть от санкционной риторики. Сильные показатели исполнения бюджета РФ, отсутствие планов по наращиванию внешнего госдолга и увеличение ЗВР до пятилетнего максимума выгодно отличают российские евробонды от других ЕМ. ГТЛК (Ba2/BB-/BB) в среду собрала заявки на 6-летние евробонды. Объем размещения определен в размере 500 млн долл., доходность - 6,125%. Установленный уровень доходность по GTLK-25, на наш взгляд, соответствует справедливому уровню. После ценового роста на протяжении последних пяти торговых дней ожидаем консолидации российских евробондов вблизи текущих уровней. Дальнейшая динамика цен будет зависеть от санкционной риторики и спроса на ЕМ", - отмечают в Промсвязьбанке.
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12 апреля 2019 года 11:05
"Нефтяные котировки завершают неделю на комфортных уровнях, демонстрируя рост в ходе утренних торгов пятницы. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $71,1/bbl, WTI - $63,9/bbl. Вчера котировки преимущественно снижались наряду с другими рисковыми активами, отыгрывая данные по запасам нефти в... читать дальше
.12 апреля 2019 года 10:36
"Среднесрочный тренд во фьючерсах на нефть Brent остается преимущественно положительным. Начавшийся откат пока воспринимается лишь в качестве стандартной коррекции. На мой взгляд, при стабильном фоне наверху еще остается два рубежа, которые могут быть протестированы. Это уровни $72,6 и $73,3. А... читать дальше
.12 апреля 2019 года 09:58
"Нефтяные фьючерсы с утра растут пределах 0,5% после падения более чем на 1% накануне, в ходе которого котировки смогли удержаться выше краткосрочных ключевых поддержек (70,50 доллара для Brent и 63,30 доллара для WTI). У "быков" до преодоления указанных значений есть неплохие шансы вернуться к... читать дальше
.11 апреля 2019 года 16:37
"Нефть испытывает трудности с развитием роста. После касания отметки $71,50 за баррель марки Brent усилился настрой на фиксацию прибыли. В настоящий момент торги проходят вблизи $70,70. Как и в случае с китайскими индексами, RSI находится на границе области перепроданности. Снижение по итогам дня... читать дальше
.11 апреля 2019 года 15:42
Возможно, второй квартал не даст золоту толчок, необходимый для преодоления сопротивления между $1360 и $1380 - Saxo Bank
"Недавние серьезные изменения в политике ФРС должны поддержать золото – возврат к мягкой политике актуализирует риск выгодной для золота рецессии в течение последующих 12 месяцев. Тем не менее, возможно, что второй квартал не даст золоту тот толчок, который необходим ему для преодоления серьезного... читать дальше
.11 апреля 2019 года 15:14
Лидеры стран ЕС приняли вчера решение продлить переходный период для Брексита до 31 октября. Данное решение было принято потому, что никто не желает выхода Великобритании из ЕС без какого-либо соглашения, регламентирующего дальнейшие отношения между субъектами. Курс фунта практически никак не... читать дальше
.11 апреля 2019 года 14:25
Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги на пресс-конференции по итогам очередного заседания регулятора отметил, что совет управляющих видит ухудшение динамики экономики в еврозоне и снижение кредитной активности, но пока воздерживается от каких-либо действий. Как и ожидали... читать дальше
.11 апреля 2019 года 13:55
Политические риски и экономическая неопределенность создают проблемы для сырьевых рынков - Julius Baer
Сырьевые товары продолжают следовать за динамикой других высокорисковых активов. Тогда как изменение эталонных сырьевых индексов (например, от Bloomberg) в марте было практически нулевым, рост в первом квартале этого года был довольно сильным и составил около 10%, напоминает главный... читать дальше
.11 апреля 2019 года 12:21
Публикация протокола заседания ФРС не оказала негативного влияния на аппетит к риску - "Нордеа Банк"
"Вчера был опубликован протокол мартовского заседания ФРС, по результатам которого рынки не получили новых негативных сигналов в отношении перспектив роста американской экономики. Большинство представителей ФРС, как отмечается в протоколе, считают, что ключевая ставка в Штатах должна остаться... читать дальше
.11 апреля 2019 года 11:17
"Цены на нефть Brent накануне вновь переписали максимальные значения 2019 г. Котировки поднялись к $71,7. Текущая формация на графике Brent уже говорит о наличии некоторой перегретости, однако наверху еще остается два рубежа, которые могут быть протестированы. Это уровни $72,6 и $73,3. Эти рубежи... читать дальше
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