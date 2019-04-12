Ожидаем консолидации российских евробондов вблизи текущих уровней - Промсвязьбанк

"Оптимизм инвесторов в отношении российских евробондов в четверг сохранился. Доходность Russia-29 снизилась до 4,40% (-2 б.п.) годовых, Russia-47 – до 5,13% (-2 б.п.) годовых. Доходность базового актива (UST’10) в четверг скорректировалась вверх на 3 б.п. – до 2,49% годовых. В результате премия в российских евробондах к UST’10 сократилась до 192 б.п. Дальнейший потенциал сужения премии будет зависеть от санкционной риторики. Сильные показатели исполнения бюджета РФ, отсутствие планов по наращиванию внешнего госдолга и увеличение ЗВР до пятилетнего максимума выгодно отличают российские евробонды от других ЕМ. ГТЛК (Ba2/BB-/BB) в среду собрала заявки на 6-летние евробонды. Объем размещения определен в размере 500 млн долл., доходность - 6,125%. Установленный уровень доходность по GTLK-25, на наш взгляд, соответствует справедливому уровню. После ценового роста на протяжении последних пяти торговых дней ожидаем консолидации российских евробондов вблизи текущих уровней. Дальнейшая динамика цен будет зависеть от санкционной риторики и спроса на ЕМ", - отмечают в Промсвязьбанке.