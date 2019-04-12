Среднесрочный тренд Brent остается преимущественно положительным - БКС

"Среднесрочный тренд во фьючерсах на нефть Brent остается преимущественно положительным. Начавшийся откат пока воспринимается лишь в качестве стандартной коррекции. На мой взгляд, при стабильном фоне наверху еще остается два рубежа, которые могут быть протестированы. Это уровни $72,6 и $73,3. А уже около них есть риск, что восходящий тренд вполне может остановиться на фоне накопленной перекупленности. Техническая картина по Brent заметно испортится лишь в случае спуска ниже области $68,5-69. Сегодня с утра фьючерсы на Brent торгуются с понижением на 0,25% к уровням закрытия предыдущего дня", - указывает начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василий Карпунин.