В обозримом будущем вероятно продолжение роста рублевых "бондов" - БКС

"В российских облигациях в четверг ожидаемо сохранялся повышенный спрос. Более того, в обозримом будущем ожидаю продолжения роста рублевых "бондов". Индекс гособлигаций (RGBI) может обновить максимумы с августа прошлого года. Таким образом, удержание длинных долговых бумаг в краткосрочной перспективе может быть оправданным. Одним из ключевых драйверов выступает смена рыночных ожиданий по поводу рублевых ставок. Из-за неожиданно низкой инфляции, которая в марте, вероятно, прошла свой пик, уже летом Банк России имеет основания для снижения ключевой ставки", - отмечает начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василий Карпунин.