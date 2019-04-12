У нефтяных "быков" есть неплохие шансы вернуться к покупкам - ИК "Велес Капитал"

"Нефтяные фьючерсы с утра растут пределах 0,5% после падения более чем на 1% накануне, в ходе которого котировки смогли удержаться выше краткосрочных ключевых поддержек (70,50 доллара для Brent и 63,30 доллара для WTI). У "быков" до преодоления указанных значений есть неплохие шансы вернуться к покупкам и подтолкнуть цены к новым максимумам. В пятницу вечером повлиять на динамику рынка может отчет Baker Hughes о числе нефтяных буровых установок в США на этой неделе", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.