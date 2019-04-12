Акции ЕМ вновь пользуются спросом на фоне позитивной динамики PMI - БКС

Инвесторы активизировали покупки акций развивающихся рынков (ЕМ) на фоне позитивной динамики индексов PMI ключевых ЕМ, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. В то же время в нем отмечается, что интерес к бондам ЕМ начинает снижаться.

Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за неделю с 4 по 10 апреля 2019 года составил порядка $30 млн против оттока $100 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетный период составил порядка $40 млн против оттока $140 млн неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, зафиксировали самый небольшой отток капитала за последние восемь недель на уровне $30 млн, неделей ранее отток равнялся $50 млн.

"Улучшение экономических индикаторов крупных развивающихся рынков - индексы PMI в марте преподнесли позитивный сюрприз - заставило инвесторов вновь обратить внимание на акции EM. В результате фонды GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки) отчитались о притоке капитала в размере $711 млн, что стало рекордным значением с конца февраля. В то же время инвесторы продолжили выводить деньги из российских и региональных фондов, что обеспечило оттоки из российских акций с точки зрения совокупных страновых потоков. Самый большой приток капитала среди стран Латинской Америки показала Мексика. В регионе EMEA инвесторы продолжали закачивать деньги в Саудовскую Аравию в преддверии включения в индекс MSCI ЕМ в конце мая", - говорится в обзоре.

По итогам недели, завершившейся 10 апреля, в облигации РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) пришло $10 млн, неделей ранее приток составил $40 млн. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, наблюдался отток средств на уровне $10 млн.

"Волна оптимизма, прокатившаяся по облигациям EM, наконец, идет на спад. Фонды облигаций GEM по-прежнему демонстрируют приток капитала ($469 млн), однако в этот раз результат оказался самым низким в текущем году. Инвесторы понимают, что с начала года потенциал роста бондов EM существенно сократился. Мы согласны с этой точкой зрения и считаем, что на данный момент акции более привлекательны, чем облигации",- пишет В.Смольянинов.