Наиболее вероятен сценарий небольшого роста или консолидации отечественного рынка акций в начале дня - "Открытие Брокер"

"Ситуация на внешних рынках перед стартом фондовых торгов в России нейтральная. Азиатские рынки демонстрируют разнонаправленную динамику, сырьевые контракты преимущественно торгуются в "плюсе", а валюты сырьевых стран незначительно укрепляются. Наиболее вероятен сценарий небольшого роста или консолидации отечественного рынка акций в начале дня. В целом информационный фон пятницы не располагает к резким движениям, если только данные по китайской торговле не окажутся неожиданно плохими или неожиданно хорошими", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.