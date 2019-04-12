Текущие значения отечественных индексов выступают уровнями поддержки - Инвестиционная палата

"Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в пятницу выглядит, на наш взгляд, нейтральной. Текущие значения отечественных индексов выступают, на наш взгляд, уровнями поддержки, после консолидации на которых возможен дальнейший рост", - указывает риск-менеджер Инвестиционной палаты Александр Крылов.