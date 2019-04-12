После умеренно позитивного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным повышением в пределах 0,1-0,3%, в районе 2555-2560 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2550, 2540 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2570, 2580 пунктов. После умеренно позитивного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации. Утреннее улучшение внешнего фона пока не настолько масштабно, чтобы стимулировать активные покупки в российских акциях", - считает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.