Рынок акций находится в неопределенности - Алор Брокер

"Вчера индекс МосБиржи снизился чуть больше чем на процент, но все же смог удержаться выше отметки 2550 пунктов. Процентная коррекция несколько сбила перекупленность, но пока не сняла ее полностью. Фондовая Америка вчера открылась в небольшом "плюсе", в середине торгов сходила не несколько десятых процента вниз, а в результате закрылась в районе открытия. Похоже, в Штатах кончились драйверы для движения до момента публикации отчета крупнейших эмитентов за первый квартал. Сегодня динамика российского рынка акций опять не предсказуема: возможно движение в любую сторону. Открыться попытаемся вверх, а дальше все будет зависеть от того, придут ли свежие иностранные деньги на наш рынок. Рост начала недели был обусловлен исключительно средствами нерезидентов. Деньги будут - снова пойдем в район 2600 пунктов, а без них начнем "сползать под собственной тяжестью" в район 2530 пунктов. Причем в последнем варианте желание зафиксировать прибыль и освободиться от "маржинальных лонгов" под вечер усилится. Небольшую поддержку рубль и акции могут получить от нефти, которая не испытывает перекупленности и наметила разворот от уровня 70,5 доллара за баррель. Ближайшая цель роста "черного золота" остается неизменной - 73 доллара за баррель", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.