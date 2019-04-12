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12 апреля 2019 года 09:13
Рынок акций находится в неопределенности - Алор Брокер
"Вчера индекс МосБиржи снизился чуть больше чем на процент, но все же смог удержаться выше отметки 2550 пунктов. Процентная коррекция несколько сбила перекупленность, но пока не сняла ее полностью. Фондовая Америка вчера открылась в небольшом "плюсе", в середине торгов сходила не несколько десятых процента вниз, а в результате закрылась в районе открытия. Похоже, в Штатах кончились драйверы для движения до момента публикации отчета крупнейших эмитентов за первый квартал. Сегодня динамика российского рынка акций опять не предсказуема: возможно движение в любую сторону. Открыться попытаемся вверх, а дальше все будет зависеть от того, придут ли свежие иностранные деньги на наш рынок. Рост начала недели был обусловлен исключительно средствами нерезидентов. Деньги будут - снова пойдем в район 2600 пунктов, а без них начнем "сползать под собственной тяжестью" в район 2530 пунктов. Причем в последнем варианте желание зафиксировать прибыль и освободиться от "маржинальных лонгов" под вечер усилится. Небольшую поддержку рубль и акции могут получить от нефти, которая не испытывает перекупленности и наметила разворот от уровня 70,5 доллара за баррель. Ближайшая цель роста "черного золота" остается неизменной - 73 доллара за баррель", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.
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12 апреля 2019 года 11:05
"Нефтяные котировки завершают неделю на комфортных уровнях, демонстрируя рост в ходе утренних торгов пятницы. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $71,1/bbl, WTI - $63,9/bbl. Вчера котировки преимущественно снижались наряду с другими рисковыми активами, отыгрывая данные по запасам нефти в... читать дальше
.12 апреля 2019 года 10:48
"Оптимизм инвесторов в отношении российских евробондов в четверг сохранился. Доходность Russia-29 снизилась до 4,40% (-2 б.п.) годовых, Russia-47 – до 5,13% (-2 б.п.) годовых. Доходность базового актива (UST’10) в четверг скорректировалась вверх на 3 б.п. – до 2,49% годовых. В результате премия в... читать дальше
.12 апреля 2019 года 10:36
"Среднесрочный тренд во фьючерсах на нефть Brent остается преимущественно положительным. Начавшийся откат пока воспринимается лишь в качестве стандартной коррекции. На мой взгляд, при стабильном фоне наверху еще остается два рубежа, которые могут быть протестированы. Это уровни $72,6 и $73,3. А... читать дальше
.12 апреля 2019 года 09:58
"Нефтяные фьючерсы с утра растут пределах 0,5% после падения более чем на 1% накануне, в ходе которого котировки смогли удержаться выше краткосрочных ключевых поддержек (70,50 доллара для Brent и 63,30 доллара для WTI). У "быков" до преодоления указанных значений есть неплохие шансы вернуться к... читать дальше
.11 апреля 2019 года 16:37
"Нефть испытывает трудности с развитием роста. После касания отметки $71,50 за баррель марки Brent усилился настрой на фиксацию прибыли. В настоящий момент торги проходят вблизи $70,70. Как и в случае с китайскими индексами, RSI находится на границе области перепроданности. Снижение по итогам дня... читать дальше
.11 апреля 2019 года 15:42
Возможно, второй квартал не даст золоту толчок, необходимый для преодоления сопротивления между $1360 и $1380 - Saxo Bank
"Недавние серьезные изменения в политике ФРС должны поддержать золото – возврат к мягкой политике актуализирует риск выгодной для золота рецессии в течение последующих 12 месяцев. Тем не менее, возможно, что второй квартал не даст золоту тот толчок, который необходим ему для преодоления серьезного... читать дальше
.11 апреля 2019 года 15:14
Лидеры стран ЕС приняли вчера решение продлить переходный период для Брексита до 31 октября. Данное решение было принято потому, что никто не желает выхода Великобритании из ЕС без какого-либо соглашения, регламентирующего дальнейшие отношения между субъектами. Курс фунта практически никак не... читать дальше
.11 апреля 2019 года 14:25
Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги на пресс-конференции по итогам очередного заседания регулятора отметил, что совет управляющих видит ухудшение динамики экономики в еврозоне и снижение кредитной активности, но пока воздерживается от каких-либо действий. Как и ожидали... читать дальше
.11 апреля 2019 года 13:55
Политические риски и экономическая неопределенность создают проблемы для сырьевых рынков - Julius Baer
Сырьевые товары продолжают следовать за динамикой других высокорисковых активов. Тогда как изменение эталонных сырьевых индексов (например, от Bloomberg) в марте было практически нулевым, рост в первом квартале этого года был довольно сильным и составил около 10%, напоминает главный... читать дальше
.11 апреля 2019 года 12:21
Публикация протокола заседания ФРС не оказала негативного влияния на аппетит к риску - "Нордеа Банк"
"Вчера был опубликован протокол мартовского заседания ФРС, по результатам которого рынки не получили новых негативных сигналов в отношении перспектив роста американской экономики. Большинство представителей ФРС, как отмечается в протоколе, считают, что ключевая ставка в Штатах должна остаться... читать дальше
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