Внешние условия к открытию рынка акций оцениваем как преимущественно нейтральные - Промсвязьбанк

"Российский рынок акций провел вчерашний день в коррекционном сценарии, и индекс МосБиржи снизился чуть более чем на 1%, вернувшись к отметке в 2550 пунктов. На наш взгляд, минимальные цели коррекции достигнуты, и локальная перегретость частично снята. Внешние условия к открытию рынка оцениваем как преимущественно нейтральные, соответственно сегодня в базовом сценарии ожидаем консолидации индекса вблизи текущих уровней. При этом на горизонте нескольких месяцев продолжаем смотреть на рынок позитивно, ожидая сохранения среднесрочной тенденции к росту к дивидендному сезону. Российские акции на текущих уровнях по-прежнему выглядят недорого относительно своих финансовых показателей, однако от чрезмерного оптимизма на российском рынке сдерживают санкционные риски. Напомним, что в ближайшее время с большой долей вероятности будет реализован второй раунд санкций за химоружие, и содержание ограничений пока не понятно. Тем не менее, история последнего года показывает, что санкционный негатив в большинстве случае в основном "впитывается" валютным курсом, а его влияние на индекс МосБиржи носит ограниченный характер", - комментирует ситуацию специалист Промсвязьбанка Михаил Поддубский.