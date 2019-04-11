Коррекция рынка акций вряд ли будет глубокой - Алор Брокер

Российский рынок акций после 10 сессий непрерывного роста сегодня отправился в давно ожидаемую коррекцию. Пока Индекс Мосбиржи теряет менее процента, но не исключено, что просадка может еще возрасти, полагает инвестиционный советник "Алор Брокер" Евгений Корюхин.

"Внешний фон можно оценить сегодня как умеренно позитивный: растет фондовая Европа, за исключением Британии, в плюсе торгуются основные американские фьючерсы, в "зеленые" тона окрасились американские фондовые площадки на открытии, - указывает эксперт компании. - Немного снижается нефть, но она все равно находится вблизи локальных максимумов. Поэтому сегодняшнее снижение мы пока рассматривает исключительно как техническую коррекцию, вызванную снижением притока средств западных инвесторов на российский рынок. Пока сигналов на падение не подает и перегретый Сбербанк - он торгуется лишь чуть хуже рынка".

Рубль оттолкнулся от сопротивления 64,2, но сильного желания распродать российскую валюту нет. Пара доллар-рубль находится в районе отметки 64,5, но активизация американских инвесторов может внести в динамику валютных рынков изменения, причем пока эксперту неясно, в какую сторону.

"В таких условиях мы не видим оснований для закрытия среднесрочных лонгов, а вот спекулянтам нужно ловить момент для покупок подешевевших акций, - рекомендует Евгений Корюхин. - Скорее всего, Индекс Мосбиржи попытается всерьез протестировать отметку 2600 пунктов. Для спекулятивных покупок лучше присматриваться к Сбербанку, "Роснефти" и "Лукойлу". А вот от "Газпрома" лучше отказаться - бумага никак не хочет закрепляться выше 160 рублей. Вполне возможно, что наш рынок вновь начнет коррелировать с американским, который уже несколько дней занял выжидательную позицию в преддверии сезона отчетностей. Есть опасения, что крупные эмитенты могут опубликовать не очень радужные данные".