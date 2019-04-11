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11 апреля 2019 года 19:08
Коррекция рынка акций вряд ли будет глубокой - Алор Брокер
Российский рынок акций после 10 сессий непрерывного роста сегодня отправился в давно ожидаемую коррекцию. Пока Индекс Мосбиржи теряет менее процента, но не исключено, что просадка может еще возрасти, полагает инвестиционный советник "Алор Брокер" Евгений Корюхин. "Внешний фон можно оценить сегодня как умеренно позитивный: растет фондовая Европа, за исключением Британии, в плюсе торгуются основные американские фьючерсы, в "зеленые" тона окрасились американские фондовые площадки на открытии, - указывает эксперт компании. - Немного снижается нефть, но она все равно находится вблизи локальных максимумов. Поэтому сегодняшнее снижение мы пока рассматривает исключительно как техническую коррекцию, вызванную снижением притока средств западных инвесторов на российский рынок. Пока сигналов на падение не подает и перегретый Сбербанк - он торгуется лишь чуть хуже рынка". Рубль оттолкнулся от сопротивления 64,2, но сильного желания распродать российскую валюту нет. Пара доллар-рубль находится в районе отметки 64,5, но активизация американских инвесторов может внести в динамику валютных рынков изменения, причем пока эксперту неясно, в какую сторону. "В таких условиях мы не видим оснований для закрытия среднесрочных лонгов, а вот спекулянтам нужно ловить момент для покупок подешевевших акций, - рекомендует Евгений Корюхин. - Скорее всего, Индекс Мосбиржи попытается всерьез протестировать отметку 2600 пунктов. Для спекулятивных покупок лучше присматриваться к Сбербанку, "Роснефти" и "Лукойлу". А вот от "Газпрома" лучше отказаться - бумага никак не хочет закрепляться выше 160 рублей. Вполне возможно, что наш рынок вновь начнет коррелировать с американским, который уже несколько дней занял выжидательную позицию в преддверии сезона отчетностей. Есть опасения, что крупные эмитенты могут опубликовать не очень радужные данные".
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11 апреля 2019 года 16:37
"Нефть испытывает трудности с развитием роста. После касания отметки $71,50 за баррель марки Brent усилился настрой на фиксацию прибыли. В настоящий момент торги проходят вблизи $70,70. Как и в случае с китайскими индексами, RSI находится на границе области перепроданности. Снижение по итогам дня... читать дальше
.11 апреля 2019 года 15:42
Возможно, второй квартал не даст золоту толчок, необходимый для преодоления сопротивления между $1360 и $1380 - Saxo Bank
"Недавние серьезные изменения в политике ФРС должны поддержать золото – возврат к мягкой политике актуализирует риск выгодной для золота рецессии в течение последующих 12 месяцев. Тем не менее, возможно, что второй квартал не даст золоту тот толчок, который необходим ему для преодоления серьезного... читать дальше
.11 апреля 2019 года 15:14
Лидеры стран ЕС приняли вчера решение продлить переходный период для Брексита до 31 октября. Данное решение было принято потому, что никто не желает выхода Великобритании из ЕС без какого-либо соглашения, регламентирующего дальнейшие отношения между субъектами. Курс фунта практически никак не... читать дальше
.11 апреля 2019 года 14:25
Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги на пресс-конференции по итогам очередного заседания регулятора отметил, что совет управляющих видит ухудшение динамики экономики в еврозоне и снижение кредитной активности, но пока воздерживается от каких-либо действий. Как и ожидали... читать дальше
.11 апреля 2019 года 13:55
Политические риски и экономическая неопределенность создают проблемы для сырьевых рынков - Julius Baer
Сырьевые товары продолжают следовать за динамикой других высокорисковых активов. Тогда как изменение эталонных сырьевых индексов (например, от Bloomberg) в марте было практически нулевым, рост в первом квартале этого года был довольно сильным и составил около 10%, напоминает главный... читать дальше
.11 апреля 2019 года 12:21
Публикация протокола заседания ФРС не оказала негативного влияния на аппетит к риску - "Нордеа Банк"
"Вчера был опубликован протокол мартовского заседания ФРС, по результатам которого рынки не получили новых негативных сигналов в отношении перспектив роста американской экономики. Большинство представителей ФРС, как отмечается в протоколе, считают, что ключевая ставка в Штатах должна остаться... читать дальше
.11 апреля 2019 года 11:17
"Цены на нефть Brent накануне вновь переписали максимальные значения 2019 г. Котировки поднялись к $71,7. Текущая формация на графике Brent уже говорит о наличии некоторой перегретости, однако наверху еще остается два рубежа, которые могут быть протестированы. Это уровни $72,6 и $73,3. Эти рубежи... читать дальше
.11 апреля 2019 года 11:02
Нефтяные котировки в ходе утренних торгов умеренно корректируются вниз после роста более чем на 1% днём ранее - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов умеренно корректируются вниз после роста более чем на 1% днём ранее. Вчера был опубликован ежемесячный отчёт ОПЕК за апрель, в котором организация сообщила о сокращении добычи нефти в странах картеля в марте на 534 tb. Таким образом, страны ОПЕК сократили... читать дальше
.11 апреля 2019 года 10:11
"Нефть остаётся в коридоре 70-73 долл./барр. Обзор от ОПЕК констатировал перевыполнение плана по сокращению добычи в марте на 54%. Картель при этом чуть хуже смотрит на перспективы мирового спроса на нефть в этом году ввиду ухудшения экономической активности и понижает прогноз на 30 тыс.... читать дальше
.11 апреля 2019 года 09:38
Фондовые индексы США выросли в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются в четверг. Цены на нефть опускаются в четверг. читать дальше
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