У "медведей" появляется шанс проверить на прочность ближайшую поддержку на уровне 2550 пунктов индекса МосБиржи - Промсвязьбанк

"В четверг продажи на российском фондовом рынке преобладали на противоречивом внешнем фоне. Так, негативом для нашего рынка могла стать коррекция на рынке энергоносителей, приведшая к отступлению фьючерса на нефть марки Brent в район 71,3 доллара за баррель. При этом покупкам в наших бумагах способствовала динамика западных площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,8%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,2% и 0,1% соответственно. На таком фоне к 18.20 мск индекс МосБиржи снизился на 0,9%, отступив в район 2555 пунктов. Среди аутсайдеров торгов выделим Газпром, Мосэнерго и Полиметалл, упавшие на 2,4%, 3% и 3,5% соответственно. Лучше рынка торговались Яндекс и ТМК, рост которых превысил 2%. Из ликвидных акций выделим Роснефть (+1,2%). Отметим, что коррекция на рынке выглядит вполне логичной. С одной стороны, внешний фон сегодня не давал повода для продолжения восходящей динамики. С другой, у части игроков возникло желание зафиксировать прибыль в отдельных бумагах, показавших в последние дни уверенный рост, что и способствовало отступление рынка от новых исторических максимумов. При этом у "медведей" появляется шанс проверить на прочность ближайшую поддержку, расположенную на уровне 2550 пунктов. Однако, улучшение внешнего фона может активизировать покупки и привести к обновлению рынком максимумов", - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.