Потери рубля, несмотря на глобальное укрепление доллара, ограничивали растущие котировки нефти - ИК "Велес Капитал"

"К окончанию рабочего дня в четверг доллар укреплялся на большинстве площадок развивающихся рынков (исключениями являлись индийская рупия и аргентинский песо). На российском рынке американская валюта торговалась также в зеленой зоне, хотя потери рубля не так выделись на фоне падения валют-аналогов. Так, к 18:00 рубль снижался на 0,2% к доллару и евро, тогда как бразильский реал терял 0,3% к доллару, южноафриканский рэнд - 0,6%, а турецкая лира и вовсе - 1,2%. Укреплялась американская валюта и в парах с основными своими конкурентами. Так, индекс доллара DXY к корзине шести основных валют прибавлял порядка 0,12% к концу дня, в том числе доллар рос на 0,4% к японской иене. Потери рубля, несмотря на глобальное укрепление доллара, ограничивали котировки нефти, прибавлявшие около 0,6% и удержавшие отметку в 71 долл. за баррель после коррекции вслед за существенным ростом запасов накануне. Кроме того, на внутреннем рынке сохраняются аномально высокие для "неналоговой" половины месяца ставки МБК, свидетельствующие о недостатки рублевой ликвидности у отдельных игроков. В свою очередь, российские банки по-прежнему не испытывают нехватки валютных средств: в четверг очередной депозитный аукционе Федерального казначейства в валюте остался невостребованным", - комментирует ситуацию начальник отдела анализов банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.