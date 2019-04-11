Сильные результаты PMI улучшили отношение инвесторов к EM, но притока капитала в российские ETF не было - БКС

"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) за неделю, завершившуюся 10 апреля 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

По итогам проведенного исследования эксперты пришли к выводу, что сильные результаты PMI улучшили настроения инвесторов к EM (развивающиеся рынки), в то же время притоков средств в российские ETF не наблюдалось.

"Потоки капитала в российских акциях через ETF на прошлой неделе были в целом сбалансированы впервые с февраля - небольшие оттоки из Russia-dedicated funds (ETF, специализирующиеся на России) были компенсированы притоками в фонды GEM ETF (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки). Возобновление притоков в акции EM, на наш взгляд, - более позитивный фактор, поскольку результаты PMI отразили улучшение экономических показателей ключевых стран, что не осталось незамеченным, как мы и ожидали. Улучшение наблюдалось не только в Китае, но и в России, что дает больше оснований для позитивного прогноза по EM - с тактической точки зрения ситуация улучшилась, но вместе с тем мы постепенно приближаемся к перегреву", - сообщается в материалах инвестбанка.

Как следует из обзора, розничные инвесторы на прошедшей неделе выборочно продавали российские бумаги на фоне ралли, институционалы также оказались чистыми продавцами.

"Рынок твердо перешел в зону рекомендации "держать" - потенциал роста относительно нашего фундаментального целевого уровня по РТС в 1450 пунктов сохраняется на уровне 14,6%", - пишут эксперты.

Среди самых привлекательных бумаг для инвесторов на отчетной неделе аналитики выделяют ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL), в то время как в Сбербанке (MOEX: SBER) на фоне ралли были отмечены продажи.

"Покупки в "Полюсе" существенно усилились после SPO - объем открытых длинных позиций розничных инвесторов удвоился на слабости (. . .) Среди самых продаваемых бумаг мы отмечаем продажи в Сбербанке на ралли. Объем открытых длинных позиций в обыкновенных и привилегированных акциях Сбербанка продолжил уменьшаться. Кроме того, мы отмечаем резкий рост "шортов" в обыкновенных акциях банка. Институционалы также оказались большими чистыми продавцами в Сбербанке с точки зрения объемов торгов", - говорится в отчете.