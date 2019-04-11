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11 апреля 2019 года 16:50
Российский рынок акций решил отдохнуть от рекордов - БКС
"Рынок акций РФ в четверг умеренно корректируется после активного роста в течение нескольких сессий, в ходе которых был многократно переписан исторический максимум по индексу МосБиржи. Текущее снижение носит коррекционный характер на фоне локальной перекупленности и в целом является ожидаемым. Триггером для появления медвежьих настроений стал внешний фон. Слабая динамика зарубежных площадок и коррекция нефтяных цен привели к сокращению покупок на российском рынке. Гонконгский Hang Seng потерял 0,98%, китайский Shanghai Composite опустился на 1,6%, японский Nikkei символически прибавил 0,11%. Американские фьючерсы и европейские индексы движутся без внятной динамики вблизи уровней закрытия предыдущего дня. Несмотря на свидетельства прогресса в американо-китайских торговых переговорах, "голубиный" тон ЕЦБ и ФРС, а также перенос "дедлайна" Brexit на 31 октября 2019 года, "риск-аппетит" сегодня носит весьма ограниченный характер. МВФ накануне ухудшил прогноз по мировому ВВП в 2019 году с 3,5% до 3,3%, чем напомнил инвесторам, что за монетарной мягкостью стоят проблемы развития ключевых экономик и глобального роста. Нефть Brent между тем опустилась к отметке 71 доллар, теряя около 1%. Данное движение, по нашему мнению, также носит характер технической коррекции. Фундаментально нефть поддерживают сделка ОПЕК+ (в марте участники соглашения выполнили обязательства по сокращению добычи на 153%), сезонный спрос, а также продолжение сокращения добычи в Иране и Ливии. В краткосрочной перспективе нефтяные цены могут шагнуть в направлении уровней $72-23 и, возможно, помочь российскому рынку добраться до круглой отметки 2600 пунктов по индексу МосБиржи. Также способствовать этому может спрос на дивидендные бумаги и сохранение низкого уровня напряженности новостного фона, связанного с введением новых санкций в отношении РФ", - комментирует ситуацию инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.
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11 апреля 2019 года 16:37
"Нефть испытывает трудности с развитием роста. После касания отметки $71,50 за баррель марки Brent усилился настрой на фиксацию прибыли. В настоящий момент торги проходят вблизи $70,70. Как и в случае с китайскими индексами, RSI находится на границе области перепроданности. Снижение по итогам дня... читать дальше
.11 апреля 2019 года 15:42
Возможно, второй квартал не даст золоту толчок, необходимый для преодоления сопротивления между $1360 и $1380 - Saxo Bank
"Недавние серьезные изменения в политике ФРС должны поддержать золото – возврат к мягкой политике актуализирует риск выгодной для золота рецессии в течение последующих 12 месяцев. Тем не менее, возможно, что второй квартал не даст золоту тот толчок, который необходим ему для преодоления серьезного... читать дальше
.11 апреля 2019 года 15:14
Лидеры стран ЕС приняли вчера решение продлить переходный период для Брексита до 31 октября. Данное решение было принято потому, что никто не желает выхода Великобритании из ЕС без какого-либо соглашения, регламентирующего дальнейшие отношения между субъектами. Курс фунта практически никак не... читать дальше
.11 апреля 2019 года 14:25
Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги на пресс-конференции по итогам очередного заседания регулятора отметил, что совет управляющих видит ухудшение динамики экономики в еврозоне и снижение кредитной активности, но пока воздерживается от каких-либо действий. Как и ожидали... читать дальше
.11 апреля 2019 года 13:55
Политические риски и экономическая неопределенность создают проблемы для сырьевых рынков - Julius Baer
Сырьевые товары продолжают следовать за динамикой других высокорисковых активов. Тогда как изменение эталонных сырьевых индексов (например, от Bloomberg) в марте было практически нулевым, рост в первом квартале этого года был довольно сильным и составил около 10%, напоминает главный... читать дальше
.11 апреля 2019 года 12:21
Публикация протокола заседания ФРС не оказала негативного влияния на аппетит к риску - "Нордеа Банк"
"Вчера был опубликован протокол мартовского заседания ФРС, по результатам которого рынки не получили новых негативных сигналов в отношении перспектив роста американской экономики. Большинство представителей ФРС, как отмечается в протоколе, считают, что ключевая ставка в Штатах должна остаться... читать дальше
.11 апреля 2019 года 11:17
"Цены на нефть Brent накануне вновь переписали максимальные значения 2019 г. Котировки поднялись к $71,7. Текущая формация на графике Brent уже говорит о наличии некоторой перегретости, однако наверху еще остается два рубежа, которые могут быть протестированы. Это уровни $72,6 и $73,3. Эти рубежи... читать дальше
.11 апреля 2019 года 11:02
Нефтяные котировки в ходе утренних торгов умеренно корректируются вниз после роста более чем на 1% днём ранее - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов умеренно корректируются вниз после роста более чем на 1% днём ранее. Вчера был опубликован ежемесячный отчёт ОПЕК за апрель, в котором организация сообщила о сокращении добычи нефти в странах картеля в марте на 534 tb. Таким образом, страны ОПЕК сократили... читать дальше
.11 апреля 2019 года 10:11
"Нефть остаётся в коридоре 70-73 долл./барр. Обзор от ОПЕК констатировал перевыполнение плана по сокращению добычи в марте на 54%. Картель при этом чуть хуже смотрит на перспективы мирового спроса на нефть в этом году ввиду ухудшения экономической активности и понижает прогноз на 30 тыс.... читать дальше
.11 апреля 2019 года 09:38
Фондовые индексы США выросли в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются в четверг. Цены на нефть опускаются в четверг. читать дальше
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