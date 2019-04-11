Российский рынок акций решил отдохнуть от рекордов - БКС

"Рынок акций РФ в четверг умеренно корректируется после активного роста в течение нескольких сессий, в ходе которых был многократно переписан исторический максимум по индексу МосБиржи. Текущее снижение носит коррекционный характер на фоне локальной перекупленности и в целом является ожидаемым. Триггером для появления медвежьих настроений стал внешний фон. Слабая динамика зарубежных площадок и коррекция нефтяных цен привели к сокращению покупок на российском рынке. Гонконгский Hang Seng потерял 0,98%, китайский Shanghai Composite опустился на 1,6%, японский Nikkei символически прибавил 0,11%. Американские фьючерсы и европейские индексы движутся без внятной динамики вблизи уровней закрытия предыдущего дня. Несмотря на свидетельства прогресса в американо-китайских торговых переговорах, "голубиный" тон ЕЦБ и ФРС, а также перенос "дедлайна" Brexit на 31 октября 2019 года, "риск-аппетит" сегодня носит весьма ограниченный характер. МВФ накануне ухудшил прогноз по мировому ВВП в 2019 году с 3,5% до 3,3%, чем напомнил инвесторам, что за монетарной мягкостью стоят проблемы развития ключевых экономик и глобального роста. Нефть Brent между тем опустилась к отметке 71 доллар, теряя около 1%. Данное движение, по нашему мнению, также носит характер технической коррекции. Фундаментально нефть поддерживают сделка ОПЕК+ (в марте участники соглашения выполнили обязательства по сокращению добычи на 153%), сезонный спрос, а также продолжение сокращения добычи в Иране и Ливии. В краткосрочной перспективе нефтяные цены могут шагнуть в направлении уровней $72-23 и, возможно, помочь российскому рынку добраться до круглой отметки 2600 пунктов по индексу МосБиржи. Также способствовать этому может спрос на дивидендные бумаги и сохранение низкого уровня напряженности новостного фона, связанного с введением новых санкций в отношении РФ", - комментирует ситуацию инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.