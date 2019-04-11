Нефть испытывает трудности с развитием роста - FxPro

"Нефть испытывает трудности с развитием роста. После касания отметки $71,50 за баррель марки Brent усилился настрой на фиксацию прибыли. В настоящий момент торги проходят вблизи $70,70. Как и в случае с китайскими индексами, RSI находится на границе области перепроданности. Снижение по итогам дня может запустить процесс краткосрочной фиксации прибыли. На стороне продавцов также высокий рост запасов сырой нефти в США вторую неделю подряд", - отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич.