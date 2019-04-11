Фондовый рынок может завершить день в "минусе" - "Открытие Брокер"

"Российский рынок может завершить день в "минусе" на фоне фиксации прибыли после многодневного роста. Ситуацию ухудшает то, что нефть также корректируется из-за сильной перекупленности в последнее время", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.