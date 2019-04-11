Сопротивления в паре рубль/доллар находятся на отметках 64,60 и 64,90 - ГК "ФИНАМ"

"Российская валюта на фоне негативных настроений на сырьевых площадках теряет 0,33%, торгуясь по отношению к американскому доллару в районе 64,50. На данном этапе сопротивления в паре рубль/доллар находятся на отметках 64,60 и 64,90. Основная поддержка расположена на 63,90, закрепление под которой даст возможность рублю протестировать отметку 63,60", - отмечает аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов.