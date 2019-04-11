Возможно, второй квартал не даст золоту толчок, необходимый для преодоления сопротивления между $1360 и $1380 - Saxo Bank

"Недавние серьезные изменения в политике ФРС должны поддержать золото – возврат к мягкой политике актуализирует риск выгодной для золота рецессии в течение последующих 12 месяцев. Тем не менее, возможно, что второй квартал не даст золоту тот толчок, который необходим ему для преодоления серьезного сопротивления между 1360 и 1380 долларами. При этом во второй половине года может возникнуть большая проблема в связи с ослабленным долларом, доходностью по облигациям в диапазоне от стабильного до сниженного и обеспокоенностью по поводу способности глобальных акций расти на фоне возрастающих опасений по поводу роста. Всегда необходимо иметь в виду, что многие инвесторы покупают золото как страховку на случай неблагоприятных движений в других инвестиционных областях, например, в акциях. Исходя из этого, следует внимательно следить за входящими и исходящими потоками по тем биржевым продуктам, которые часто используются долгосрочными инвесторами. Пока рынки акций будут сохранять нынешнюю устойчивость, золото вряд ли наберет достаточно сил для преодоления серьезного сопротивления между 1360 и 1380 долларами США за унцию", - указывает глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Хансен Оле.