Курс евро/доллар установился вблизи отметки 1,1280 - Forexite

Лидеры стран ЕС приняли вчера решение продлить переходный период для Брексита до 31 октября. Данное решение было принято потому, что никто не желает выхода Великобритании из ЕС без какого-либо соглашения, регламентирующего дальнейшие отношения между субъектами. Курс фунта практически никак не отреагировал на это решение, курс фунт/доллар стабилен в пределах 1,3057-1,3107, констатируют в Forexite. Курс евро/доллар установился вблизи отметки 1,1280. Вчерашнее заседание Управляющего Совета ЕЦБ, пресс-конференция президента ЕЦБ Драги и протокол последнего заседания ФРС США не принесли какой-либо новой информации для участников рынка.