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Главная / Аналитикам / Аналитика / Доллар пытается взять реванш, но взлет ОФЗ препятствует его росту - БКС
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11 апреля 2019 года 14:48
Доллар пытается взять реванш, но взлет ОФЗ препятствует его росту - БКС
"На открытии пара USD/RUB продемонстрировала кратковременный всплеск, после чего растеряла часть достижений сессии, - комментирует эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин. - Пара EUR/RUB стартовала на положительной территории, но затем откатилась от дневной вершины, перейдя к консолидации в небольшом плюсе. В конце предыдущей сессии рубль скорректировал сильный рост, откатившись от новых двухнедельных вершин. Сегодня на открытии нисходящее движение российской валюты продолжилось, однако затем она попыталась возобновить восходящую динамику, но к текущему моменту вновь начала снижаться. Между тем внешний фон для рубля сегодня складывается умеренно негативным. Глобальные рисковые активы, в том числе большинство развивающихся валют находятся под давлением опасений относительно замедления роста мировой экономики. Данные настроения усилились после того, как вчера по итогам заседания ЕЦБ, а также в протоколах предыдущего заседания ФРС два крупнейших мировых центробанка вновь проявили мягкость во взглядах на дальнейшую монетарную политику из-за негативных тенденций в крупнейших экономиках". Тем не менее, рубль продолжает получать ощутимую поддержку от российского долгового рынка, подчеркивает эксперт "БКС Брокер". Индекс гособлигаций RGBI сегодня повышается пятую сессию подряд, в очередной раз обновив двухнедельный максимум. Подтверждает высокий спрос на ОФЗ и вчерашний аукцион Минфина РФ, которому удалось разместить долговых бумаг на рекордную сумму в 137,1 млрд руб.
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11 апреля 2019 года 16:37
"Нефть испытывает трудности с развитием роста. После касания отметки $71,50 за баррель марки Brent усилился настрой на фиксацию прибыли. В настоящий момент торги проходят вблизи $70,70. Как и в случае с китайскими индексами, RSI находится на границе области перепроданности. Снижение по итогам дня... читать дальше
.11 апреля 2019 года 15:42
Возможно, второй квартал не даст золоту толчок, необходимый для преодоления сопротивления между $1360 и $1380 - Saxo Bank
"Недавние серьезные изменения в политике ФРС должны поддержать золото – возврат к мягкой политике актуализирует риск выгодной для золота рецессии в течение последующих 12 месяцев. Тем не менее, возможно, что второй квартал не даст золоту тот толчок, который необходим ему для преодоления серьезного... читать дальше
.11 апреля 2019 года 15:14
Лидеры стран ЕС приняли вчера решение продлить переходный период для Брексита до 31 октября. Данное решение было принято потому, что никто не желает выхода Великобритании из ЕС без какого-либо соглашения, регламентирующего дальнейшие отношения между субъектами. Курс фунта практически никак не... читать дальше
.11 апреля 2019 года 14:25
Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги на пресс-конференции по итогам очередного заседания регулятора отметил, что совет управляющих видит ухудшение динамики экономики в еврозоне и снижение кредитной активности, но пока воздерживается от каких-либо действий. Как и ожидали... читать дальше
.11 апреля 2019 года 13:55
Политические риски и экономическая неопределенность создают проблемы для сырьевых рынков - Julius Baer
Сырьевые товары продолжают следовать за динамикой других высокорисковых активов. Тогда как изменение эталонных сырьевых индексов (например, от Bloomberg) в марте было практически нулевым, рост в первом квартале этого года был довольно сильным и составил около 10%, напоминает главный... читать дальше
.11 апреля 2019 года 12:21
Публикация протокола заседания ФРС не оказала негативного влияния на аппетит к риску - "Нордеа Банк"
"Вчера был опубликован протокол мартовского заседания ФРС, по результатам которого рынки не получили новых негативных сигналов в отношении перспектив роста американской экономики. Большинство представителей ФРС, как отмечается в протоколе, считают, что ключевая ставка в Штатах должна остаться... читать дальше
.11 апреля 2019 года 11:17
"Цены на нефть Brent накануне вновь переписали максимальные значения 2019 г. Котировки поднялись к $71,7. Текущая формация на графике Brent уже говорит о наличии некоторой перегретости, однако наверху еще остается два рубежа, которые могут быть протестированы. Это уровни $72,6 и $73,3. Эти рубежи... читать дальше
.11 апреля 2019 года 11:02
Нефтяные котировки в ходе утренних торгов умеренно корректируются вниз после роста более чем на 1% днём ранее - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов умеренно корректируются вниз после роста более чем на 1% днём ранее. Вчера был опубликован ежемесячный отчёт ОПЕК за апрель, в котором организация сообщила о сокращении добычи нефти в странах картеля в марте на 534 tb. Таким образом, страны ОПЕК сократили... читать дальше
.11 апреля 2019 года 10:11
"Нефть остаётся в коридоре 70-73 долл./барр. Обзор от ОПЕК констатировал перевыполнение плана по сокращению добычи в марте на 54%. Картель при этом чуть хуже смотрит на перспективы мирового спроса на нефть в этом году ввиду ухудшения экономической активности и понижает прогноз на 30 тыс.... читать дальше
.11 апреля 2019 года 09:38
Фондовые индексы США выросли в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются в четверг. Цены на нефть опускаются в четверг. читать дальше
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