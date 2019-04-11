Доллар пытается взять реванш, но взлет ОФЗ препятствует его росту - БКС

"На открытии пара USD/RUB продемонстрировала кратковременный всплеск, после чего растеряла часть достижений сессии, - комментирует эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин. - Пара EUR/RUB стартовала на положительной территории, но затем откатилась от дневной вершины, перейдя к консолидации в небольшом плюсе. В конце предыдущей сессии рубль скорректировал сильный рост, откатившись от новых двухнедельных вершин. Сегодня на открытии нисходящее движение российской валюты продолжилось, однако затем она попыталась возобновить восходящую динамику, но к текущему моменту вновь начала снижаться.

Между тем внешний фон для рубля сегодня складывается умеренно негативным. Глобальные рисковые активы, в том числе большинство развивающихся валют находятся под давлением опасений относительно замедления роста мировой экономики. Данные настроения усилились после того, как вчера по итогам заседания ЕЦБ, а также в протоколах предыдущего заседания ФРС два крупнейших мировых центробанка вновь проявили мягкость во взглядах на дальнейшую монетарную политику из-за негативных тенденций в крупнейших экономиках".

Тем не менее, рубль продолжает получать ощутимую поддержку от российского долгового рынка, подчеркивает эксперт "БКС Брокер". Индекс гособлигаций RGBI сегодня повышается пятую сессию подряд, в очередной раз обновив двухнедельный максимум. Подтверждает высокий спрос на ОФЗ и вчерашний аукцион Минфина РФ, которому удалось разместить долговых бумаг на рекордную сумму в 137,1 млрд руб.