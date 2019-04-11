Мы ожидаем дальнейшую консолидацию в европейском банковском секторе - Julius Baer

Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги на пресс-конференции по итогам очередного заседания регулятора отметил, что совет управляющих видит ухудшение динамики экономики в еврозоне и снижение кредитной активности, но пока воздерживается от каких-либо действий. Как и ожидали рынки, прогнозы по процентным ставкам, а также параметры программы покупки активов остались без изменений. Не было принято решения и по условиям возобновляемой программы долгосрочного рефинансирования.

"Кроме того, Драги открыто заявил, что регулятор не несет ответственности за прибыль банков ЕС, которые должны сами заботиться о своих финансовых показателях, - указывают эксперты Julius Baer Дэвид Коль и Кристиан Дабс. - Он подчеркнул, что ЕЦБ не формировал рабочую группу для рассмотрения вопроса распределения депозитов финансовых учреждений на разные категории. Банки ЕС в настоящее время держат на счетах в ЕЦБ 2 трлн евро и платят за это 0,4% годовых, то есть 8 млрд евро в год. В течение какого-то времени на рынке обсуждалась идея распределения депозитов на разные категории, то есть если бы ЕЦБ применял нулевую ставку хотя бы для части средств, банки имели бы дополнительные активы в объеме до 8 млрд евро. Главными бенефициарами такой политики были бы финансовые институты Германии, Франции и Нидерландов, поскольку 67% избыточной ликвидности, хранимой на счетах ЕЦБ, приходится именно на них, тогда как доля банков из периферийных стран ЕС составляет всего 10%. По нашим оценкам, такой инструмент вряд ли появится в Европе в обозримом будущем, но и в случае его введения выгода для банков будет довольно небольшой. Мы ожидаем дальнейшую консолидацию в европейском банковском секторе на фоне избыточного числа финансовых институтов в регионе".