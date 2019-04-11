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11 апреля 2019 года 14:25
Мы ожидаем дальнейшую консолидацию в европейском банковском секторе - Julius Baer
Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги на пресс-конференции по итогам очередного заседания регулятора отметил, что совет управляющих видит ухудшение динамики экономики в еврозоне и снижение кредитной активности, но пока воздерживается от каких-либо действий. Как и ожидали рынки, прогнозы по процентным ставкам, а также параметры программы покупки активов остались без изменений. Не было принято решения и по условиям возобновляемой программы долгосрочного рефинансирования. "Кроме того, Драги открыто заявил, что регулятор не несет ответственности за прибыль банков ЕС, которые должны сами заботиться о своих финансовых показателях, - указывают эксперты Julius Baer Дэвид Коль и Кристиан Дабс. - Он подчеркнул, что ЕЦБ не формировал рабочую группу для рассмотрения вопроса распределения депозитов финансовых учреждений на разные категории. Банки ЕС в настоящее время держат на счетах в ЕЦБ 2 трлн евро и платят за это 0,4% годовых, то есть 8 млрд евро в год. В течение какого-то времени на рынке обсуждалась идея распределения депозитов на разные категории, то есть если бы ЕЦБ применял нулевую ставку хотя бы для части средств, банки имели бы дополнительные активы в объеме до 8 млрд евро. Главными бенефициарами такой политики были бы финансовые институты Германии, Франции и Нидерландов, поскольку 67% избыточной ликвидности, хранимой на счетах ЕЦБ, приходится именно на них, тогда как доля банков из периферийных стран ЕС составляет всего 10%. По нашим оценкам, такой инструмент вряд ли появится в Европе в обозримом будущем, но и в случае его введения выгода для банков будет довольно небольшой. Мы ожидаем дальнейшую консолидацию в европейском банковском секторе на фоне избыточного числа финансовых институтов в регионе".
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11 апреля 2019 года 16:37
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.11 апреля 2019 года 15:42
Возможно, второй квартал не даст золоту толчок, необходимый для преодоления сопротивления между $1360 и $1380 - Saxo Bank
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.11 апреля 2019 года 15:14
Лидеры стран ЕС приняли вчера решение продлить переходный период для Брексита до 31 октября. Данное решение было принято потому, что никто не желает выхода Великобритании из ЕС без какого-либо соглашения, регламентирующего дальнейшие отношения между субъектами. Курс фунта практически никак не... читать дальше
.11 апреля 2019 года 13:55
Политические риски и экономическая неопределенность создают проблемы для сырьевых рынков - Julius Baer
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.11 апреля 2019 года 12:21
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.11 апреля 2019 года 11:17
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.11 апреля 2019 года 11:02
Нефтяные котировки в ходе утренних торгов умеренно корректируются вниз после роста более чем на 1% днём ранее - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов умеренно корректируются вниз после роста более чем на 1% днём ранее. Вчера был опубликован ежемесячный отчёт ОПЕК за апрель, в котором организация сообщила о сокращении добычи нефти в странах картеля в марте на 534 tb. Таким образом, страны ОПЕК сократили... читать дальше
.11 апреля 2019 года 10:11
"Нефть остаётся в коридоре 70-73 долл./барр. Обзор от ОПЕК констатировал перевыполнение плана по сокращению добычи в марте на 54%. Картель при этом чуть хуже смотрит на перспективы мирового спроса на нефть в этом году ввиду ухудшения экономической активности и понижает прогноз на 30 тыс.... читать дальше
.11 апреля 2019 года 09:38
Фондовые индексы США выросли в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются в четверг. Цены на нефть опускаются в четверг. читать дальше
.10 апреля 2019 года 17:38
"ГТЛК, крупнейшая лизинговая компания России, впервые за два года размещает шестилетние евробонды в долларах США, - указывает главный инвестиционный стратег ITI Capita Искандер Луцко. - Текущий индикатив - 6,375 - 6,5%. Таким образом, премия к кривой составляет 0,47 - 0,65 б.п., что делает бумаги... читать дальше
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