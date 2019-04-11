Политические риски и экономическая неопределенность создают проблемы для сырьевых рынков - Julius Baer

Сырьевые товары продолжают следовать за динамикой других высокорисковых активов. Тогда как изменение эталонных сырьевых индексов (например, от Bloomberg) в марте было практически нулевым, рост в первом квартале этого года был довольно сильным и составил около 10%, напоминает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. Однако спад прошлого года не удалось компенсировать полностью. По мнению эксперта, более глубокий анализ показывает, что основной рост был связан с повышением котировок сырой нефти и связанных с ней продуктов, который позволил компенсировать падение цен на природный газ и некоторые сельскохозяйственные товары. Наиболее популярные индексы не отражают некоторые сильные изменения цен с начала года, включая распродажу на мировых рынках природного газа и угля, а также динамику цен на железную руду. Эти рынки не представлены в индексах, поскольку они до сих пор не соответствуют требованиям по объему ликвидности и другим параметрам.

"Улучшение рыночных настроений и снижение пессимизма относительно роста мировой экономики привели к восстановлению сырьевых активов, однако фундаментальная поддержка все еще отсутствует, - уверен Норберт Рюкер. - Глобальный ВВП, несмотря на улучшение динамики, пока не позволяет задать однозначный тренд ни на рост, ни на снижение цен. Торговые споры, меры стимулирования китайской экономики, напряженность вокруг Ирана и все еще неоднозначные прогнозы по мировой экономике поддерживают неопределенность на рынках. Доллар США должен укрепиться, но вряд ли создаст проблемы для сырьевых товаров. В целом мы сохраняем нейтральный взгляд на сектор и видим хорошие возможности для покупок только по золоту и серебру".