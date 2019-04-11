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Главная / Аналитикам / Аналитика / МРСК Центра и Приволжья - лучшая дивидендная история в отрасли - ГК "ФИНАМ"
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11 апреля 2019 года 13:24
МРСК Центра и Приволжья - лучшая дивидендная история в отрасли - ГК "ФИНАМ"
Аналитики ГК "ФИНАМ" актуализировали оценку акций сетевой компании ПАО "МРСК Центра и Приволжья". Невысокая долговая нагрузка, хорошие операционные результаты, привлекательная дивидендная политика позволяют считать акции компании одними из лучших в отрасли. Аналитики ГК "ФИНАМ" подтвердили рекомендацию "Покупать" по акциям ПАО "МРСК Центра и Приволжья" с потенциалом роста 54% в перспективе 12 мес. Компания "МРСК Центра и Приволжья" отчиталась за 2018 г. о росте прибыли акционеров на 3% до рекордных 11,7 млрд руб. Единовременный роспуск пенсионных резервов, увеличение прочих доходов и снижение финансовых расходов компенсировали опережающий рост неподконтрольных затрат, в частности, на оплату потерь и передачу электроэнергии. Драйверами к переоценке рыночной капитализации может стать объявление дивидендов за 2018 год, а также в будущем проведение сетевых реформ - повышение платы за льготное техприсоединение до более экономически оправданного уровня, а также введение платы за неиспользуемую мощность. Эти меры должны привести к оптимизации инвестиционной программы, которая сейчас абсорбирует большую часть операционного денежного потока. В 2018 году компания приняла новую дивидендную политику, типовую для "дочек" Россетей. Дивидендная база определяется как 50% от скорректированной прибыли по РСБУ или МСФО, которая окажется больше. Чистая прибыль корректируется на ряд показателей - инвестиционную программу, потоки от техприсоединения, переоценку ценных бумаг и др. По оценкам аналитиков ГК "ФИНАМ", дивиденд за 2018 г. может составить 0,041 руб. на акцию (+1,3% г/г) с доходностью почти 15%, что предполагает норму выплат на уровне 39% прибыли по МСФО и транслирует лучшую доходность в электросетевом комплексе в этом сезоне. "Несмотря на отдельные минусы - рост капитальных затрат в этом году, замедление собираемости платежей с дебиторов и ожидания снижения прибыли на 7% в этом году, мы считаем акции ПАО "МРСК Центра и Приволжья" одной из самых привлекательных альтернатив в отрасли при текущей биржевой оценке и высокой дивидендной доходности. По нашей оценке, бумаги сетевой компании имеют потенциал роста 54% на горизонте 12 мес." - говорит аналитик ГК "ФИНАМ" Наталья Малых.
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