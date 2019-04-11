Акции МТС будут торговаться с небольшим риском снижения в ближайшие три месяца до окончания сезона дивидендных выплат - Альфа-банк

Совет директоров МТС (MBT US: НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2018 г. Ежегодное собрание акционеров состоится 27 июня 2019 г.

Рекомендованные дивиденды установлены на уровне 19,98 руб. на акцию (39,96 руб. на АДР), что предполагает дивидендную доходность примерно 7,7% на одну обыкновенную акцию и АДР и соответствует выплатам в размере 39,9 млрд руб., указывают аналитики Альфа-банка. Объявленный транш – это первый платеж МТС акционерам в соответствии с новой, недавно объявленной дивидендной политикой на 2019-2021 гг., которая предполагает выплату 28 руб. на акцию (56 руб. на АДР) за календарный год. Дата закрытия реестра по дивидендным выплатам назначена на 9 июля 2019 г.

"Мы не исключаем, что выплаты за 2019 год будут соответствовать годовому ориентиру по дивидендам в размере 28 руб. на акцию, учитывая, что МТС потребуется выплатить всего 8 руб. на акцию в дальнейшем, чтобы достичь этой цифры. Мы считаем, что акции МТС будут торговаться с небольшим риском снижения в ближайшие три месяца до окончания сезона дивидендных выплат", - комментируют новость эксперты Альфа-банка.