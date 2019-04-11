Публикация протокола заседания ФРС не оказала негативного влияния на аппетит к риску - "Нордеа Банк"

"Вчера был опубликован протокол мартовского заседания ФРС, по результатам которого рынки не получили новых негативных сигналов в отношении перспектив роста американской экономики. Большинство представителей ФРС, как отмечается в протоколе, считают, что ключевая ставка в Штатах должна остаться неизменной до конца текущего года ввиду сохраняющихся рисков, а дальнейшее движение ставки может быть направлено в любом направлении в зависимости от поступающих данных. Кроме того, вчера состоялось заседание ЕЦБ, по результатам которого европейский регулятор ожидаемо сохранил ключевую ставку в ЕС на неизменном уровне, отметив, что ставка не будет меняться как минимум до конца 2019 года, а если будет необходимо, то ставка сохранится на текущем уровне и в более долгосрочной перспективе. В ходе пресс-конференции глава ЕЦБ Д. Пауэлл напрямую не ответил на вопрос о возможности снижения ключевой процентной ставки в будущем, в результате чего рынки стали несколько выше оценивать вероятность этого снижения. На этом фоне европейская валюта теряла часть позиций в паре с долларом США, однако уже к концу дня отыграла это падение, а пара EUR/USD достигла уровней 1.128. Отметим также, что вчера ЕС и Великобритания согласовали продление дедлайна по выходу Великобритании из состава Еврозоны, который теперь назначен на 31 октября 2019г. Согласованная дата является компромиссом, однако если Великобритания представит сделку по выходу из ЕС до этого срока и Европарламент ее ратифицирует, то страна может покинуть блок ЕС раньше назначенного срока. Фунт стерлингов отреагировал на эту новость незначительным укреплением", - отмечают эксперты "Нордеа Банка".