Внешние факторы благоволят рублю - БКС

"Общая картина для рубля в четверг остается преимущественно позитивной, рублевый актив продолжает получать поддержку со стороны повышенных цен на нефть, а также общего подъема "риск-аппетита" на внешнем новостном фоне. Внутренним локальным позитивным фактором для рубля стали успешные аукционы ОФЗ. Объем суммарного размещения облигаций оказался рекордным и составил 137 млрд руб. В условиях дискретного снижения напряженности новостного фона, связанного с новыми санкциями, повышенных цен на нефть, общего подъема интереса к развивающимся рынкам, а также с учетом приближения налогового периода прогнозируем сохранение курса рубля до конца недели в диапазоне 64-65,2", - отмечает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.