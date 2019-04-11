Ближайшие перспективы рубля выглядят оптимистично - "Нордеа Банк"

"Ближайшие перспективы рубля выглядят оптимистично. С понедельника выплатами социальных взносов стартует новый налоговый период. Спрос на ОФЗ, вероятно, сохранится повышенным в преддверии заседания Банка России 26 апреля. Участники рынка продолжат ожидать смягчения риторики от российского регулятора, что будет поддерживать цены на ОФЗ. Важной статистикой до конца месяца станут инфляционные ожидания по итогам апреля. Сохранение тренда на снижение данного показателя укрепит ожидания снижения ключевой ставки в 2019 году. Пока мы ожидаем, что это произойдет в 4 квартале текущего года, но возможно и более ранее смягчение политики, если инфляционные ожидания будут снижаться опережающим темпом, а окончательный эффект повышения НДС, который, как указывал Банк России, можно будет оценить по итогам апреля, окажется умеренным. Немаловажно для сроков снижения ставки и то, как будет развиваться ситуация на рынках развивающихся стран. Фактором риска до конца месяца выступает возможная публикация более полной версии доклада Мюллера, способная вернуть в рынок тему санкций. О возможности публикации ранее сообщали информационные агентства со ссылкой на Генпрокурора США", - отмечают эксперты "Нордеа Банка".