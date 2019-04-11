Brent перегрета, но наверху еще остается два рубежа, которые могут быть протестированы - БКС

"Цены на нефть Brent накануне вновь переписали максимальные значения 2019 г. Котировки поднялись к $71,7. Текущая формация на графике Brent уже говорит о наличии некоторой перегретости, однако наверху еще остается два рубежа, которые могут быть протестированы. Это уровни $72,6 и $73,3. Эти рубежи еще вполне могут быть достигнуты в обозримом будущем. А уже около них есть риск, что восходящий тренд вполне может остановиться на фоне накопленной перекупленности. Техническая картина по Brent заметно испортиться лишь в случае спуска ниже области $68,5-69. Сегодня планируется публикация ежемесячного отчета Международного энергетического агентства", - отмечает начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василий Карпунин.