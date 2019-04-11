Нефтяные котировки в ходе утренних торгов умеренно корректируются вниз после роста более чем на 1% днём ранее - "Нордеа Банк"

"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов умеренно корректируются вниз после роста более чем на 1% днём ранее. Вчера был опубликован ежемесячный отчёт ОПЕК за апрель, в котором организация сообщила о сокращении добычи нефти в странах картеля в марте на 534 tb. Таким образом, страны ОПЕК сократили добычу нефти практически на 1.25 mb по отношению к уровню добычи октября 2018г, существенно перевыполнив план сокращения добычи сырья, установленный декабрьской сделкой ОПЕК+ (800 tb). Такое резкое сокращение добычи энергоресурсов объясняется главным образом снижением добычи в Венесуэле и Саудовской Аравии. Вчера положительно на нефтяные контракты повлиял также и повышенный аппетит участников рынка к рисковым активам. Отметим, что вчера были опубликованы данные от Минэнерго США, согласно которым запасы сырой нефти в Штатах на прошлой недели выросли на 7 mb, в то время как аналитики ожидали их увеличения на 2 mb. Эта информация, вероятно, и оказывает давление на нефтяные котировки утром в четверг. Сегодня внимание участников рынка привлечет публикация ежемесячного отчета МЭА. Краткосрочные ориентиры на Brent $70.8-$72/bbl", - комментируют ситуацию на рынке нефти аналитики "Нордеа Банка".