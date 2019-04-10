Ближайшей поддержкой для рынка в текущий момент выступает уровень 2550 пунктов индекса МосБиржи - Промсвязьбанк

"В среду российский фондовый рынок продолжил обновлять исторические максимумы на фоне поддержки со стороны внешних площадок. Так, основным фактором к покупкам могла послужить ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог подняться выше 71 доллара за баррель. При этом западные фондовые площадки также продемонстрировали умеренный подъем. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,5%, а в США после первых часов торгов индекс S&P500 подтянулся на 0,2%, а Dow Jones консолидировался у уровней закрытия вторника. На таком фоне к окончанию торгов индекс МосБиржи вырос на 0,3%, поднявшись в район 2579 пунктов. В очередной раз лидерами были акции Сбербанка, компанию которым сегодня составили Россети и Роснефть, рост которых превысил 2%. Хуже рынка из ликвидных бумаг закрылись Магнит (-1,4%), Северсталь (-0,9%) и Сургутнефтегаз (-0,9%). В ходе сегодняшних торгов индекс МосБиржи поднимался в район 2590 пунктов, однако удержать позиции не смог, скомпенсировав часть рост, причиной чему могла стать фиксация некоторыми игроками прибыли по краткосрочным длинным позициям. При этом на графике индекса сохраняется позитивная техническая картина, которая говорит в пользу продолжения роста, первой целью которого может стать отметка 2640 пунктов. Отметим, что ближайшей поддержкой для рынка в текущий момент выступает уровень 2550 пунктов," - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.