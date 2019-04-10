.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Ближайшей поддержкой для рынка в текущий момент выступает уровень 2550 пунктов индекса МосБиржи - Промсвязьбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
10 апреля 2019 года 19:40
Ближайшей поддержкой для рынка в текущий момент выступает уровень 2550 пунктов индекса МосБиржи - Промсвязьбанк
"В среду российский фондовый рынок продолжил обновлять исторические максимумы на фоне поддержки со стороны внешних площадок. Так, основным фактором к покупкам могла послужить ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог подняться выше 71 доллара за баррель. При этом западные фондовые площадки также продемонстрировали умеренный подъем. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,5%, а в США после первых часов торгов индекс S&P500 подтянулся на 0,2%, а Dow Jones консолидировался у уровней закрытия вторника. На таком фоне к окончанию торгов индекс МосБиржи вырос на 0,3%, поднявшись в район 2579 пунктов. В очередной раз лидерами были акции Сбербанка, компанию которым сегодня составили Россети и Роснефть, рост которых превысил 2%. Хуже рынка из ликвидных бумаг закрылись Магнит (-1,4%), Северсталь (-0,9%) и Сургутнефтегаз (-0,9%). В ходе сегодняшних торгов индекс МосБиржи поднимался в район 2590 пунктов, однако удержать позиции не смог, скомпенсировав часть рост, причиной чему могла стать фиксация некоторыми игроками прибыли по краткосрочным длинным позициям. При этом на графике индекса сохраняется позитивная техническая картина, которая говорит в пользу продолжения роста, первой целью которого может стать отметка 2640 пунктов. Отметим, что ближайшей поддержкой для рынка в текущий момент выступает уровень 2550 пунктов," - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.
.
10 апреля 2019 года 17:38
"ГТЛК, крупнейшая лизинговая компания России, впервые за два года размещает шестилетние евробонды в долларах США, - указывает главный инвестиционный стратег ITI Capita Искандер Луцко. - Текущий индикатив - 6,375 - 6,5%. Таким образом, премия к кривой составляет 0,47 - 0,65 б.п., что делает бумаги... читать дальше
.10 апреля 2019 года 14:53
"В среду нефтяные котировки прибавляют 0,21%, вплотную приблизившись к уровню $71. Сегодня внимание игроков традиционно будет сосредоточено на данных от Минэнерго США, которые могут стать определяющими для цены барреля нефти до конца текущей недели. Сейчас "быки" могут предпринять очередную... читать дальше
.10 апреля 2019 года 12:56
На финансовых рынках во вторник снова активизировался уход от риска, констатирует руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз по глобальному экономическому росту, а торговое противостояние между США и Европой... читать дальше
.10 апреля 2019 года 12:26
Результаты заседания по монетарной политике и пресс-конференция зачастую вызывают резкий всплеск волатильности EUR/USD - FxPro
"Пара EUR/USD поднималась вчера до 1,1280, но отступила в конце дня к 1,1260, "затаившись" перед важными новостями от ЕЦБ и ФРС. Результаты заседания по монетарной политике и последующая пресс-конференция Драги зачастую вызывают резкий всплеск волатильности по EUR/USD. Потенциально протоколы ФРС... читать дальше
.10 апреля 2019 года 12:15
"Во вторник цены на нефть обновили максимальные уровни за 5 месяцев, после чего откатились под отметку $70 на фоне появившихся угроз Дональда Трампа ввести новые пошлины против ЕС, а также снижения прогноза МВФ по росту мирового ВВП в 2019 с ожидавшихся в начале года 3,5% до 3,3%, - комментирует... читать дальше
.10 апреля 2019 года 11:14
"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов демонстрируют умеренный рост. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $70.8 bbl, WTI - $64.3/bbl. Положительно на нефтяные контракты продолжает влиять действующая сделка ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи. Напомним, что текущая сделка истекает в июне, и... читать дальше
.10 апреля 2019 года 10:21
Цены на нефть во вторник переписали максимальные значения 2019 г., однако ближе к закрытию сессии котировки ушли на отрицательную территорию, напоминает начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василий Карпунин. Настроения участников рынка начали ухудшаться после того после... читать дальше
.10 апреля 2019 года 10:05
"Нефть остается в коридоре 70-73 долл./барр. Минэнерго США (по сравнению с мартовским обзором) повысил прогноз по ценам на нефть в этом году на 2,37 долл./барр. - до 65,15 долл./барр. Brent, и по добыче - на 90 тыс. барр./день - до 12,39 млн барр./день. Последнее несколько "остудило пыл"... читать дальше
.10 апреля 2019 года 09:35
Американские фондовые индексы во вторник снизились примерно на 0,6%. Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду снижается. Цены на нефть эталонных марок в среду перешли к слабому росту. читать дальше
.10 апреля 2019 года 09:23
Минэнерго США в своем ежемесячном обзоре повысило прогноз по средней цене марки Brent в 2019 г. с $62,78 до $65,15 за баррель. При этом ведомство отмечает продолжение роста добычи в США - за март среднесуточные объемы увеличились на 300 тыс. баррелей - до 12,1 млн. Сейчас это в меньшей степени... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.