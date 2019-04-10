На площадках развивающихся рынков рубль демонстрирует одно из наиболее существенных укреплений в паре с американской валютой - ИК "Велес Капитал"

"Торги в среду рубль начал с укрепления и уже в первые минуты достигал отметки 64,7 в паре с долларом (против закрытия вторника на уровне 64,92 руб.). В течение оставшегося дня российская валюта увеличила свое преимущество и ближе к окончанию рабочего дня преодолела отметку в 64,5 по доллару. На площадках развивающихся рынков рубль демонстрировал одно из наиболее существенных укреплений в паре с американской валютой (+0,7% после 18:00), уступая по сути лишь южноафриканскому рэнду, прибавлявшему более 1%.

Еще больший рост российская валюта показывала в паре с единой европейской валютой (+0,9%), которая понесла основные потери в ходе пресс-конференции главы ЕЦБ, хотя само заседание европейского регулятора практически не повлияло на курс евро к доллару. Ощутимую поддержку рубль вновь получал с рынка нефти, где котировки марки Brent прибавляли 0,9% после 18:00, тогда как индекс доллара DXY сохранял к тому моменту лишь символический плюс", - комментирует ситуацию начальник отдела анализов банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.