ГТЛК - привлекательные еврооблигации - ITI Capital

"ГТЛК, крупнейшая лизинговая компания России, впервые за два года размещает шестилетние евробонды в долларах США, - указывает главный инвестиционный стратег ITI Capita Искандер Луцко. - Текущий индикатив - 6,375 - 6,5%. Таким образом, премия к кривой составляет 0,47 - 0,65 б.п., что делает бумаги привлекательными для покупки. Мы считаем, что выпуск составит порядка $500 млн по аналогии с другими размещениями. Сейчас в обращении находятся два выпуска ГТЛК по $500 млн каждый. Цена на еврооблигации ГТЛК с начала года выросли больше других российских корпоративных долларовых облигаций - на 6%. Стоит отметить, что еврооблигации ГТЛК демонстрируют наибольшую стабильность по сравнению с бумагами прочих эмитентов. Основное преимущество ГТЛК - компания принадлежит государству в лице министерства транспорта. При этом она обременена огромным долгом в размере 402 млрд руб. ($6 млрд) за 2018г, ее соотношение чистый долг/EBITDA одно из самых высоких в корпоративном секторе".