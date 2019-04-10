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10 апреля 2019 года 16:56
Разворот в движении курса нацвалюты может оказаться весьма неожиданным - БКС
"К середине недели рублю удается укрепиться до уровней, близких к 64,5. Рынки снова поддаются оптимизму, инвесторы пытаются абстрагироваться от санкционных рисков. Однако мы считаем, что сейчас потенциал рубля не стоит переоценивать, разворот в движении курса нацвалюты может оказаться весьма неожиданным. В первой половине недели рыночный аппетит к риску оказался под воздействием разнонаправленных факторов. С одной стороны, в своем обновленном отчете МВФ снова понизил прогнозы роста мировой экономики на 2019 год - с 3,5% до 3,3%. Основными "бенефициарами" понижения прогнозов, помимо других стран, стали крупнейшие экономики Еврозоны, включая Германию, Францию и Италию. Итоги сегодняшнего заседания ЕЦБ подтвердили мягкость европейских монетарных властей, что фактически является и подтверждением неспособности роста Европы без стимулирующего воздействия денежно-кредитной политики. С другой стороны, МВФ в своих прогнозах указывает, что замедление глобального роста может иметь временный характер - прогноз на 2020 предполагает ускорение роста мировой экономики до 3,6%. Особо примечательным является повышение прогнозов по росту ВВП Китая в 2019 году - с 6,2% до 6,3%. В результате рынки, скорее всего, продолжат взвешивать риски замедления мирового роста и возможности их нейтрализации, надежды на которые сохраняются на фоне продолжения торговых переговоров США и Китая. По нашим оценкам, на данный момент рынки демонстрируют умеренный рост риск-аппетитов. Первая часть сегодняшних аукционов ОФЗ отражает сохранение повышенного спроса на российские активы. Минфину удалось разместить масштабный объем 10-летних бумаг - на 86,7 млрд руб., что оказывает курсу соответствующую дискретную поддержку. В результате общая рыночная конъюнктура для рубля на неделе складывается умеренно благоприятной. В таких условиях участникам рынка достаточно сложно воздержаться от, на наш взгляд, излишне оптимистичной реакции на заявления представителя Конгресса о наличии некоторой "усталости" от темы антироссийских санкций в американском истеблишменте. Мы же в свою очередь полагаем, что санкционный процесс вряд ли уйдет на второй план из новостного фона по РФ в перспективе ближайших месяцев. Санкционные "точки" в Венесуэле и Ливии с учетом наличия законопроектов DASKA и DETER могут весьма быстро вывести Конгресс из состояния возможной "усталости" к активным действиям в плоскости реального эконмического давления на РФ. Считаем, что геополитические риски на Россию в перспективе ближайших двух месяцев остаются на повышенных уровнях. Говоря о краткосрочной перспективе, ожидаем, что в случае усиления "risk on", курс рубля до конца недели может формироваться в диапазоне 64-65,2 за доллар", - комментирует ситуацию главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.
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10 апреля 2019 года 17:38
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.10 апреля 2019 года 12:56
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.10 апреля 2019 года 12:26
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.10 апреля 2019 года 12:15
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.10 апреля 2019 года 10:05
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.10 апреля 2019 года 09:35
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.10 апреля 2019 года 09:23
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