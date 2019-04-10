Рынок акций удержит "плюс" до конца сессии - "Открытие Брокер"

"Российский рынок акций удержит "плюс" до конца сессии и закроет её новым рекордом на дневном графике. Снижение рисков внешних ограничений продолжает стимулировать инвесторов к покупке российских активов", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.