Спрос на долговом рынке позитивно сказывается на курсе рубля - "Открытие Брокер"

"Отечественная валюта пыталась укрепляться на фоне повышенного спроса на долговом рынке. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4590 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 7,88%, недельная снизилась до 7,91%, а месячная осталась на уровне 8,16%. Минфин в среду проводит аукционы ОФЗ. На первом из них инвесторам были предложены ОФЗ-ПД выпуска 26224 с погашением 23 мая 2029 года. Размещённый объём составил 86,765 млрд рублей по номиналу при спросе 109,582 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 8,34%. Объём составлял 86,765 млрд рублей по номиналу. То есть инвесторы выбрали весь доступный к размещению объём. В любом случае размещение 10 апреля может перекрыть рекорд. Столь высокий спрос свидетельствует о том, что инвесторы заметно снизили беспокойство по поводу внешних ограничений, что позитивно сказывается на курсе рубля", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.