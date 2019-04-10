Индекс МосБиржи приблизился к психологически важному уровню 2600 пунктов - ГК "ФИНАМ"

"Сегодня российский рынок проводит торги на "мажорной ноте". Рублевый индикатор МосБиржи прибавляет 0,66%. Фьючерс на индекс РТС растет на 1,1%. На данном этапе поддержка по инструменту находится на уровне 123000 пунктов, сопротивление расположено на рубеже 125000 пунктов. В настоящий момент индекс МосБиржи приблизился к психологически важному уровню 2600 пунктов. Риски коррекции растут, в связи с чем игрокам на повышение стоит быть предельно аккуратными", - предупреждает аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов.