Пока не пройдена отметка 65,20, нацвалюта все еще имеет шанс на возвращение к уровню 64 за доллар - ГК "ФИНАМ"

"Вернувшиеся к росту цены на нефть и позитивные настроения на европейский биржах способствуют укреплению рубля. Российская валюта прибавляет 0,3%, торгуясь по отношению к американскому доллару в районе 64,70. Пока не пройдена отметка 65,20, нацвалюта все еще имеет шанс на возвращение к уровню 64. На данном этапе сопротивления в паре рубль/доллар находятся на отметках 65 и 65,20, поддержки расположены на 64,60 и 64,20", - отмечает аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов.