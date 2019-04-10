Сейчас нефтяные "быки" могут предпринять очередную попытку штурма уровня $71,30/барр. - ГК "ФИНАМ"

"В среду нефтяные котировки прибавляют 0,21%, вплотную приблизившись к уровню $71. Сегодня внимание игроков традиционно будет сосредоточено на данных от Минэнерго США, которые могут стать определяющими для цены барреля нефти до конца текущей недели. Сейчас "быки" могут предпринять очередную попытку штурма уровня $71,30 и если данный рубеж падет, фьючерсному контракту на Brent откроется дорога к отметке $73,10", - прогнозирует эксперт ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов.

.

Компании упоминаемые в новости: Газпром нефть