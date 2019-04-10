Рост FCF российских компаний обеспечит привлекательность дивидендных историй в ближайшие месяцы - Matrix Capital

Дивидендные истории в ближайшие месяцы будут интересны инвесторам вследствие роста свободных денежных потоков российских компаний из-за погашения долгов и отсутствия новых, заявил генеральный партнер Matrix Capital Павел Теплухин, высказываясь о лучших инвестиционных стратегиях на встрече с журналистами.

"Компании нефтяного сектора чувствуют себя очень хорошо, и скорее всего, будут выплачивать хорошие дивиденды - "Роснефть" (MOEX: ROSN), "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) и другие. С точки зрения влияния на прибыль они сейчас находятся на пике нефтяных цен - $70 за баррель", - сказал эксперт.

Кроме того, он обратил внимание на сектор металлургии, так как "у металлургов рекордно низкие долги - большая часть крупных компаний на нулевом или низком уровне долга". Помимо этого, по мнению П.Теплухина, металлургический сектор является главным бенефициаром ослабления курса рубля.

Между тем, говоря о "телекомах", эксперт посоветовал дождаться окончания процесса глубинной реструктуризации и консолидации, происходящего сейчас в секторе.

"Интересные изменения происходят на стыке IT и банковского сектора, причем в некоторых областях российские банки даже опережают европейские. Недавний пример - тестирование Сбербанком (MOEX: SBER) функции идентификации клиента по номеру телефона. Если эти истории будут развиваться, это повысит привлекательность Сбербанка", - сказал П.Теплухин.