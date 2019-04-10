Риски коррекционного снижения на рынке акций постепенно увеличиваются - БКС

"После незначительных колебаний на старте российский рынок продолжил рост, а индекс МосБиржи вновь переписал исторический максимум, отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Анастасия Попова. - Теперь это отметка в 2591,69 п. Рублевый индикатор растет уже 10-ю сессию подряд. Подъем отечественного рынка проходит на фоне повышения интереса инвесторов к активам развивающихся рынков. Так, индекс MSCI Emerging Markets демонстрирует положительный результат на протяжении 9 сессий. Таким образом, не удивительно, что основным локомотивом российского рынка выступает Сбербанк - любимец нерезидентов. Сегодня к нему присоединились бумаги Роснефти, Новатэка, Мосбиржи и ВТБ. К 12:50 МСК индекс МосБиржи прибавляет 0,07% и торгуется на уровне 2589 п. Это выше обозначенного нами уровня сопротивления в 2560-2580 п. В то же время отметим, что риски коррекционного снижения постепенно увеличиваются. "Накопленная перекупленность отмечается как на длинных, так и средних временных интервалах", - отмечает Василий Карпунин, начальник отдела экспертов БКС Брокер. Не исключаем, что динамику торгов могут скорректировать события текущего дня. В безоговорочных лидерах роста сегодня оказался финансовый сектор (1,85%). Помимо Сбербанка, повышенным спросом сегодня пользуются акции МосБиржи и ВТБ".