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10 апреля 2019 года 13:32
"Усталость от санкций" вызвала умеренный позитив на аукционе ОФЗ - Райффайзенбанк
На сегодняшнем аукционном дне Минфин не стал сильно смещаться в длину, предложив 5-летние ОФЗ 26227 (YTM 8,13%) и 10-летние ОФЗ 26224 (YTM 8,32%). За неделю, прошедшую с последних аукционов (когда был вновь проявлен огромный спрос), доходности вдоль кривой ОФЗ опустились на 5-10 б.п., при этом длинные выпуски вновь опустились ниже YTM 8,45%, констатируют аналитики Райффайзенбанка. "Основной причиной позитивной переоценки стала "усталость" в Конгрессе в отношении темы новых санкций против РФ: по данным СМИ, обсуждаемые законопроекты, направленные на усиление давления на российских чиновников и компании через ограничение доступа к рынкам и капиталу США, встречаются без энтузиазма, что обусловлено отсутствием как доказательств сговора Д. Трампа с РФ, так и политических причин (выборный сезон завершен). По-видимому, события, связанные с Украиной, Сирией, делом Скрипалей и предполагаемым вмешательством в выборы США, уже не являются достаточным основанием для усиления санкционного режима (приобретаемая выгода от санкций, вероятно, не столь велика, как возможные негативные последствия, если ЕС откажется присоединиться)", - комментируют в аналитической службе банка. Однако ралли на рынке ОФЗ не случилось, поскольку большой премии за возможные санкции и не было, считают эксперты Райффайзенбанка. "Не исключено, что уход темы санкций даже приведет к нормализации спроса нерезидентов на ОФЗ, которые могли до этого наращивать позицию "чтобы успеть", - отмечают в банке. - Некоторый интерес к 5-летним ОФЗ могут проявить системообразующие локальные банки с низким запасом по нормативу Н26 (норматив краткосрочной ликвидности), учитывая небольшой объем предложения КОБР со стороны ЦБ РФ (последний аукцион был 12 марта, неудовлетворенный спрос составил 354 млрд руб.). В то же время ОФЗ уже учитывают в доходностях большую вероятность снижения ключевой ставки до конца этого года на 25 б.п., то есть бумаги не представляют спекулятивного интереса для покупки".
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