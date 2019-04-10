Уход от риска привел к росту котировок золота выше 1 300 долл. США за унцию - Julius Baer

На финансовых рынках во вторник снова активизировался уход от риска, констатирует руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз по глобальному экономическому росту, а торговое противостояние между США и Европой усилилось, что оказало давление на рисковые активы и привело к подъему на рынках защитных инструментов. Котировки золота поднялись на 0,5% и снова вернулись к уровню выше 1 300 долл. США за унцию.

"Несмотря на то, что в последнее время золото встречало на своем пути сопротивление, мы по-прежнему считаем, что его долгосрочное восстановление продолжится, - полагает эксперт. - Первая фаза этого восстановления уже завершилась, поскольку нормализация рыночных настроений в прошлом году поддержала рост цен на золото. Рынок вскоре вступит во вторую фазу восстановления, во время которой золото получит поддержку со стороны слабеющего доллара США. Несмотря на то, что ФРС США стала более осторожной и вряд ли поднимет ставки до конца текущего года, доллар будет оставаться сильным еще несколько месяцев, отчасти отражая слабость других валют. Это может привести к периодам краткосрочной волатильности на рынке золота. Впоследствии, американская валюта потеряет привлекательность, что позитивно скажется на котировках золота, поскольку оно как правило показывает противоположную доллару динамику. Третья фаза в виде восстановления спроса на золото как на защитный актив должна начаться в следующем году, когда опасения по поводу темпов роста глобальной экономики вновь захватят финансовые рынки, из-за чего все больше инвесторов будут рассматривать золото как средство диверсификации портфеля. Рост спроса на золото как на защитный актив должен оказать поддержку котировкам, обеспечивая им более надежное основание и снижая их зависимость от доллара США. На этом фоне мы подтверждаем свою конструктивную позицию, а также 3-х месячные и 12-месячные прогнозы по цене на золото на уровне 1 325 и 1 400 долл. США за унцию соответственно".