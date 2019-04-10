Результаты заседания по монетарной политике и пресс-конференция зачастую вызывают резкий всплеск волатильности EUR/USD - FxPro

"Пара EUR/USD поднималась вчера до 1,1280, но отступила в конце дня к 1,1260, "затаившись" перед важными новостями от ЕЦБ и ФРС. Результаты заседания по монетарной политике и последующая пресс-конференция Драги зачастую вызывают резкий всплеск волатильности по EUR/USD. Потенциально протоколы ФРС также могут оказать влияние на курс ключевой валютной пары. В фокусе внимания находится сопротивление на 1,13, через которое проходит верхняя граница нисходящего канала. Важная поддержка - на 1,12. Выход за эти уровни способен породить мощный всплеск срабатывания "стоп-ордеров" и оказать влияние на тренд последующих дней", - предупреждает аналитик FxPro Александр Купцикевич.