Ориентир нового выпуска Газпромбанка выглядит интересно - Уралсиб

"Вчера вечером Газпромбанк объявил, что сегодня, с 11:00 до 16:00 мск, будет принимать заявки инвесторов на трехлетний выпуск облигаций серии 001Р-09Р объемом 10 млрд руб. Ориентир ставки первого купона заявлен в диапазоне 8,85–9,05% годовых, что транслируется в доходность к погашению в размере 9,05–9,25% годовых и спред над кривой ОФЗ порядка 110–130 б.п. Недавно банк разместил два четырехлетних "бонда" объемом 10 млрд руб. и 6 млрд руб., но один под ставку купона 9,05% годовых, а другой – 8,95%. Кроме того, оба размещения прошли без премаркетинга среди широкого круга инвесторов. В январе Газпромбанк разместил четырехлетние облигации на 10 млрд руб. под ставку купона 9,15% годовых, что транслировалось в премию к ОФЗ в размере 130 б.п. и оказалось гораздо выше наших ожиданий. Мы полагаем, что премия должна составить порядка 100 б.п., поэтому заявленный ориентир выглядит привлекательно на всем диапазоне. Размещение выпуска на бирже должно состояться 23 апреля", - отмечает аналитик Уралсиба Ольга Стерина.