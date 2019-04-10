В краткосрочной перспективе ожидаем продолжения роста нефтяных цен в диапазоне 70-73,3$ - БКС

"Во вторник цены на нефть обновили максимальные уровни за 5 месяцев, после чего откатились под отметку $70 на фоне появившихся угроз Дональда Трампа ввести новые пошлины против ЕС, а также снижения прогноза МВФ по росту мирового ВВП в 2019 с ожидавшихся в начале года 3,5% до 3,3%, - комментирует главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. В среду котировки черного золота снова подбираются к рубежу $71. Призраки новых глобальных торговых распрей и пессимистичные оценки Международного валютного фонда не могут переломить повышательный тренд в нефти. Не сильно изменила настроения и статистика от API по запасам сырья. За минувшую неделю они выросли на 4,1 млн барр. при ожидавшихся +2,3 млн барр.".

Эксперт полагает, что в ближайшей перспективе фундаментальный базис и геополитика сохранят в нефти значительный потенциал для роста: "Подъем котировок энергоносителя, по нашим оценкам, оставляет за собой масштабную фундаментальную поддержку со стороны сделки ОПЕК+. При этом рынок, рассчитывая на сильный фундаментальный базис в перспективе, охотно реагирует на геополитику сегодняшнего дня. Если в отношении венесуэльского фактора мы считаем, что его влияние уже на 70-80% учтено в текущих котировках нефти, то ситуации в Ливии и Иране могут сформировать в нефтяном активе новые витки для роста. В краткосрочной перспективе ожидаем продолжения роста нефтяных цен в диапазоне 70-73,3$".